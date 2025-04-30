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Морской коридор — РФ сбрасывает взрывные устройства с неба

30 апреля 2025 12:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия сбрасывает взрывчатку в Черное море по пути зернового коридора - ВМС
Корабль в море. Фото: usm.media
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия продолжает создавать опасность гражданскому и торговому судоходству, сбрасывая взрывные устройства в районе морского коридора. Один из таких "подарков" сегодня обнаружили и уничтожили ВМС юга.

Об этом сообщают в ВМС ВСУ.

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Спецподразделение Военно-Морских Сил ВСУ вовремя обнаружило и уничтожило вражеское взрывоопасное устройство в море вблизи Одесской области. По данным ВМС, оно было сброшено российским самолетом в районе морского коридора.

"Это не просто техническая работа — это ежедневная борьба за безопасность мирных судов, за продовольственную стабильность в мире, за Украину. Спасибо нашим воинам за мужество, профессионализм и решительность", — говорится в сообщении ВМС.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ разворовала украинские корабли в Крыму. А также об угрозе от ракетоносителей.

Одесса ВМС Новости Одессы Россия зерновой договор
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