Россия сбрасывает взрывчатку в Черное море по пути зернового коридора - ВМС

Корабль в море. Фото: usm.media

Россия продолжает создавать опасность гражданскому и торговому судоходству, сбрасывая взрывные устройства в районе морского коридора. Один из таких "подарков" сегодня обнаружили и уничтожили ВМС юга.

Об этом сообщают в ВМС ВСУ.

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Спецподразделение Военно-Морских Сил ВСУ вовремя обнаружило и уничтожило вражеское взрывоопасное устройство в море вблизи Одесской области. По данным ВМС, оно было сброшено российским самолетом в районе морского коридора.

"Это не просто техническая работа — это ежедневная борьба за безопасность мирных судов, за продовольственную стабильность в мире, за Украину. Спасибо нашим воинам за мужество, профессионализм и решительность", — говорится в сообщении ВМС.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ разворовала украинские корабли в Крыму. А также об угрозе от ракетоносителей.