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Гуманитарные автобусы в Одессе все же выйдут на маршруты — когда

30 апреля 2025 14:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Гуманитарные автобусы скоро выйдут на маршруты Одессы - Труханов
Гуманитарные автобусы. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Верховная Рада во втором чтении приняла правительственный законопроект о гуманитарных автобусах. Теперь инклюзивный и экологический транспорт, простаивающий в боксах, сможет выйти на городские маршруты.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Одесса сможет применять для перевозки пассажиров двадцать современных автобусов Mercedes, которые были переданы городами-побратимами в 2024 году. Из-за законодательных ограничений, они все это время простаивали в автопарке "Одесгорэлектротранс", однако благодаря принятому законопроекту смогут выйти на маршруты. Как только станет возможным, их планируют запустить в Пересыпском и Киевском районах.

"Впереди важный шаг — Кабмин должен разработать порядок использования гуманитарных автобусов. Это позволит юридически закрепить транспорт за нашим КП, поставить его на учет и выпустить на городские маршруты", — говорит городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В горсовете добавили, что вскоре начнут поиск и подготовку квалифицированных водителей, чтобы гарантировать одесситам качество и безопасность перевозок.

Сколько таких автобусов в Украине

Всего в Украине простаивали более 350 единиц транспорта — вместительных, комфортных и с низким уровнем выхлопа, что подтверждено экспериментально. Добавим, эти гуманитарные автобусы приспособлены для перевозки людей с инвалидностью и являются полностью инклюзивными.

Напомним, недавно мы писали о самолете, который заметили возле Одесской области. А также о том, что в Николаеве появится питьевая вода в кранах.

Одесса Геннадий Труханов Новости Одессы автобусы общественный транспорт
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