У Миколаєві нарешті з'явиться  водогін та централізоване питне водопостачання - Сухомлін

Людина з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Миколаєві нарешті з'явиться новий водогін та централізоване питне водопостачання. Реалізувати такий проєкт чиновники обіцяють до серпня 2025 року.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин в ефірі телеканалу "Рада".

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Вода для Миколаєва

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва. Разом із водогоном, який вже будується, це дозволить запустити централізоване питне постачання у місто вже у серпні 2025 року.

"Миколаїв буде з водою у серпні. Уряд доручив нам ще робити паралельно частково модернізацію очисних води міста Миколаєва. Щоб держава не просто побудувала водогін, а забезпечила місто водою. У серпні, я думаю, ми цю задачу виконаємо. Я впевнений на 99%, що у Миколаєві у серпні буде чиста вода", — сказав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Одеса та Миколаїв підтримують ветеранів. А також про те, на що в місті витратять залишки бюджету.