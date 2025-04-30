В Николаеве наконец появится водопровод и централизованное питьевое водоснабжение - Сухомлин

Человек с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаеве наконец появится новый водопровод и централизованное питьевое водоснабжение. Реализовать такой проект чиновники обещают до августа 2025 года.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин в эфире телеканала "Рада".

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Вода для Николаева

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры по поручению правительства занимается модернизацией системы очистки воды для Николаева. Вместе с водопроводом, который уже строится, это позволит запустить централизованное питьевое снабжение в город уже в августе 2025 года.

"Николаев будет с водой в августе. Правительство поручило нам еще делать параллельно частично модернизацию очистных воды города Николаева. Чтобы государство не просто построило водопровод, а обеспечило город водой. В августе, я думаю, мы эту задачу выполним. Я уверен на 99%, что в Николаеве в августе будет чистая вода",— сказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Напомним, недавно мы писали о том, как Одесса и Николаев поддерживают ветеранов. А также о том, на что в городе потратят остатки бюджета.