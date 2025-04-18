Бізнес у Миколаєві в занепаді - місто залучатиме іноземних інвесторів, Сенкевич і Данія

Офіс Danish Industry. Фото ілюстративне: Danish Industry

Датська організація Danish Industry, яка об'єднує 2 тисячі підприємств, планує співпрацю із Миколаєвом. Для цього чиновники разом із закордонними партнерами готують зміни до відповідного закону.

Про це міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю журналістам видання Преступности.Нет.

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Миколаївські посадовці планують залучити західних партнерів до відродження бізнесу у прифронтовому місті ще до кінця війни. Наразі разом із представниками Данії розробляють зміни до Закону "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв", які дозволять отримувати підтримку від іноземних інвесторів.

"Такий закон насправді є сьогодні. Він так і називається Закон "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв". Але він без економічних інструментів, адже за часів, коли була прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, дві статті звідти прибрали. Ми зараз хочемо підготувати не просто наші думки, а підготувати запит від наших данських партнерів, які, розраховуємо, будуть заходити до нас", — каже міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Олександр Сенкевич також додав, що без змін до цього закону шансів на розвиток міста немає.

Проєкти USAID зупинилися

Співпраця із Данією зараз необхідна для економіки Миколаєва, адже всі проєкти, які стосуються USAID, зупинилися через зупинку фінансування. Зокрема, це стосується бізнес-кафе та інших малих підприємств, які очікували на закупівлю обладнання від цієї організації.

"Ми ще досі не можемо порахувати кількість проєктів, які зупинилися, тому що у деяких фінансування йшло не конкретно через USAID, а через деякі організації, які співпрацювали з ними. Всі вони припинилися", — каже Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Миколаїв. А також про рейки для їжаків, які попросили повернути.