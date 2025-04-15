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Николаев попросили вернуть рельсы, из которых сделали ежи

15 апреля 2025 14:12
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
УЗ просит Николаев отдать рельсы, из которых изготавливали противотанковые ежи
Противотанковые ежи. Фото иллюстративное: twitter.com/mblaszczak
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Укразализныця попросила вернуть рельсы из Николаева, которые пошли на изготовление ежей для обороны города. Однако все эти сооружения уже отпривили защитникам Херсонщины.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в интервью Громадскому радио.

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Рельсы для ежей

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, "Николаевэлектротранс" и "Укрзализныця" передали Николаеву огромное количество рельсов. Из них, на предприятиях города изготавливали противотанковые ежи. Однако впоследствии все сооружения, вместе с бетонными укреплениями вывезли туда, куда указали Силы обороны Украины — в прифронтовой Херсон.

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"Вот очень интересная история: часть рельсов мы получили от нашего предприятия "Николаевэлектротранс", а часть от "Укрзализныци". И вот в прошлом году Укрзализныця попросила нас вернуть рельсы им на предприятие, что невозможно — ведь, во-первых, эти рельсы порезаны на ежи, а во-вторых, ежи поехали на фронт",— говорит городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, недавно мы писали об обстреле железнодорожного вокзала на Черниговщине. А также о предупреждении о задержке поездов.

Одесса Укрзализныця Херсон Николаев Новости Одессы
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