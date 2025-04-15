УЗ просить Миколаїв віддати рейки, з яких виготовляли протитанкові їжаки

Протитанкові їжаки. Фото ілюстративне: twitter.com/mblaszczak

Укразалізниця попросила повернути рейки з Миколаїва, які пішли на виготовлення їжаків для оборони міста. Проте всі ці споруди вже відпривили оборонцям Херсонщини.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в інтерв'ю Громадському радіо.

Реклама

Читайте також:

Рейки для їжаків

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, "Миколаївелектротранс" та "Укрзалізниця" передали Миколаєву велику кількість рейок. З них, на підприємствах міста виготовляли протитанкові їжаки. Проте згодом усі споруди, разом із бетонними укріпленнями вивезли туда, куди вказали Сили оборони України — до прифронтового Херсону.

"Ось дуже цікава історія: частину рейок ми отримали від нашого підприємства "Миколаївелектротранс", а частину від "Укрзалізниці". І ось минулого року Укрзалізниця попросила нас повернути рейки їм на підприємство, що неможливо — адже, по-перше, ці рейки порізані на їжаки, а по-друге, їжаки поїхали на фронт", — каже міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл залізничного вокзалу на Чернігівщині. А також про попередження щодо затримки поїздів.