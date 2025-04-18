Атака на Николаевщину, какие последствия - Виталий Ким о реактивном дроне

Последствия атаки. Фото: ГСЧС Николаевщины

Вечером враг нанес удар по Николаеву реактивным дроном, тип которого устанавливается. В результате атаки в областном центре загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким и служба ГСЧС.

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Последствия атаки

Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар на предприятии приобрел масштабы 700 кв.м. К тушению привлекались городские подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Всего ликвидировали последствия 50 спасателей. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Николаевской области

Пожар на Николаевщине. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара Фото: ГСЧС Николаевской области

Реактивный БпЛА

Под ударами врага оказались Николаевский и Вознесенский районы области. Пострадали Куцурубская и Очаковская громады. Кроме артиллерии и FPV, этой ночью РФ применила реактивный дрон неизвестного типа.

"Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", — написал Виталий Ким.

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Николаевской области

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