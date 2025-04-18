Атака на Николаевщину, какие последствия - Виталий Ким о реактивном дроне

РФ атаковала Николаев новым реактивным дроном — какие последствия
Вечером враг нанес удар по Николаеву реактивным дроном, тип которого устанавливается. В результате атаки в областном центре загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким и служба ГСЧС.
Последствия атаки
Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар на предприятии приобрел масштабы 700 кв.м. К тушению привлекались городские подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Всего ликвидировали последствия 50 спасателей. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Реактивный БпЛА
Под ударами врага оказались Николаевский и Вознесенский районы области. Пострадали Куцурубская и Очаковская громады. Кроме артиллерии и FPV, этой ночью РФ применила реактивный дрон неизвестного типа.
"Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", — написал Виталий Ким.
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