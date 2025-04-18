Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ атаковала Николаев новым реактивным дроном — какие последствия arrow

РФ атаковала Николаев новым реактивным дроном — какие последствия

18 апреля 2025 10:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Атака на Николаевщину, какие последствия - Виталий Ким о реактивном дроне
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Николаевщины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Вечером враг нанес удар по Николаеву реактивным дроном, тип которого устанавливается. В результате атаки в областном центре загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким и служба ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар на предприятии приобрел масштабы 700 кв.м. К тушению привлекались городские подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Всего ликвидировали последствия 50 спасателей. К счастью, погибших и пострадавших нет.

None - фото 1
Пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Николаевской области
None - фото 2
Пожар на Николаевщине. Фото: ГСЧС Николаевской области
None - фото 3
Ликвидация пожара Фото: ГСЧС Николаевской области

Реактивный БпЛА

Под ударами врага оказались Николаевский и Вознесенский районы области. Пострадали Куцурубская и Очаковская громады. Кроме артиллерии и FPV, этой ночью РФ применила реактивный дрон неизвестного типа.

"Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", — написал Виталий Ким.

None - фото 4
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Николаевской области

Напомним, недавно мы писали о том, почему не следует игнорировать тревоги на праздники. А также о вербовке одесских детей.

Одесса Николаев Виталий Ким Новости Одессы война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама