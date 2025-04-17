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Помогала россиянам в Херсоне — в Николаеве судят коллаборантку

17 апреля 2025 18:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Николаевская чиновница добровольно работала на оккупантов - какое наказание грозит
Подозреваемая в суде. Фото: Центральный районный суд Николаева
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Николаевский районный суд взял под стражу сотрудницу Херсонской мэрии, которая добровольно работала на оккупационную администрацию. Ей грозит до 15 лет заключения.

Об этом мы узнали из решения Николаевского Центрального районного суда.

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Подробности дела

По данным следствия, во время оккупации Херсона женщина добровольно заняла должность заведующей сектором в так называемом "Управлении труда и социальной политики Херсона", созданном оккупационной администрацией. Это подразделение функционировало в структуре "Министерства труда и соцполитики" региона. Подозреваемая руководила подчиненными, обеспечивала выполнение задач, то есть выполняла организационно-распорядительные функции. Прокуратура настаивала на аресте, указывая на риски сокрытия от следствия, влияния на свидетелей и возможности уничтожения доказательств. Защита, в свою очередь, утверждала, что риски не доказаны. В результате фигурантку взяли под стражу без права внесения залога.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч 5 ст. 111-1 УК Украины (осуществление коллаборационной деятельности в условиях военного положения). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о дельце, который за деньги помогал стать правоохранителем. А также о мужчине, который проигнорировал повестку от ТЦК.

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