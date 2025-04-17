Миколаївська чиновниця добровільно працювала на окупантів - яке покарання загрожує

Підозрювана в суді. Фото: Центральний районний суд Миколаєва

Миколаївський районний суд взяв під варту співробітницю Херсонської мерії, яка добровільно працювала на окупаційну адміністрацію. Їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це ми дізналися з рішення Миколаївського Центрального районного суду.

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Подробиці справи

За даними слідства, під час окупації Херсона жінка добровільно обійняла посаду завідувачки сектору у так званому "Управлінні праці та соціальної політики Херсона", створеному окупаційною адміністрацією. Цей підрозділ функціонував у структурі "Міністерства праці та соцполітики" регіону. Підозрювана керувала підлеглими, забезпечувала виконання завдань, тобто виконувала організаційно-розпорядчі функції. Прокуратура наполягала на арешті, вказуючи на ризики приховування від слідства, впливу на свідків та можливості знищення доказів. Захист, у свою чергу, стверджував, що ризиків не доведено. В результаті фігурантку взяли під варту без права внесення застави.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч 5 ст. 111-1 КК України (провадження колабораційної діяльності в умовах військового стану). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділка, який за гроші допомагав стати правоохоронцем. А також про чоловіка, який проігнорував повістку від ТЦК.