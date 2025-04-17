Одесит працевлаштовував чоловіків правоохоронцями, абі ті ухилялися від мобілізації - що загрожує

Затримання ділка. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі викрили ділка, який за гроші фіктивно працевлаштовував чоловіків у правоохоронні органи. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 30-річний підозрюваний запропонував знайомому оформити документи, які б надали право на відстрочку від мобілізації або дозволити безперешкодне пересування містом. За 3 000 доларів США чоловік обіцяв організувати формальне працевлаштування до правоохоронних органів через власне посередництво та особисті зв’язки. В подальшому громадянин мав отримати службове посвідчення та жетон. Ділка було затримано одразу після одержання неправомірної вигоди. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 242 000 гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викриття агентів РФ в Одесі. А також про підрядника, який вкрав кошти на ремонт школи.