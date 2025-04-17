Одессит трудоустраивал мужчин правоохранителями чтобы те уклонялись от мобилизации - что грозит

Задержание дельца. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе разоблачили дельца, который за деньги фиктивно трудоустраивал мужчин в правоохранительные органы. Фигуранту сообщили о подозрении, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 30-летний подозреваемый предложил знакомому оформить документы, которые бы предоставили право на отсрочку от мобилизации или позволить беспрепятственное передвижение по городу. За 3000 долларов США мужчина обещал организовать формальное трудоустройство в правоохранительные органы через собственное посредничество и личные связи. В дальнейшем гражданин должен был получить служебное удостоверение и жетон. Дельца задержали сразу после получения неправомерной выгоды. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 242 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о разоблачении агентов РФ в Одессе. А также о подрядчике, который украл средства на ремонт школы.