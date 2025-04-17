Готовились к захвату органов власти в Одессе, ждали оккупационную администрацию - что грозит

Допрос подозреваемой. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачили незаконное вооруженное формирование, члены которого готовились захватить органы власти в случае приближения войск РФ. Одной из руководительниц группы сообщено о подозрении, ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, жительница города — адвокат, принимала активное участие в создании и функционировании военизированного формирования "Оперативно-боевое подразделение", целью которого было содействие РФ в оккупации Одессы и области. Руководил организацией еще один местный правозащитник и научный деятель, уроженец Крыма. Фигурант после захвата полуострова переехал в Украину и собрал вокруг себя единомышленников и последователей. Стратегический план группировки предусматривал подготовку к силовому захвату госучреждений, преодоление сопротивления Сил обороны в случае приближения российских войск. В случае перехода региона под контроль РФ, участники формирования должны были войти в состав оккупационных органов власти. В частности, подозреваемая стремилась занять "должность" прокурора Одессы и входила в разведгруппу организации с позывным "АГРА".

Изъятое оружие. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время обыска по месту ее проживания изъято две единицы огнестрельного оружия, в частности нарезной карабин "ФОРТ 205" калибра 7,62×39 (на базе автомата АКМ) с четырьмя магазинами. Часть участников формирования сотрудничает со следствием и дала показания, которые разоблачают подозреваемую.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, и ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание и не предусмотренного законами Украины военизированного формирования, по предварительному сговору группой лиц). Ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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