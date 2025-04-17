Готувалися до захоплення органів влади в Одесі, чекали на окупаційну адміністрацію - що загрожує

Допит підозрюваної. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили незаконне збройне формування, члени якого готувалися захопити органи влади у разі наближення військ РФ. Одній із керівниць групи повідомлено про підозру, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, мешканка міста — адвокат, брала активну участь у створенні та функціонуванні воєнізованого формування "Оперативно-бойовий підрозділ", метою якого було сприяння РФ в окупації Одеси та області. Керував організацією ще один місцевий правозахисник та науковий діяч, уродженець Криму. Фігурант після захоплення півострова переїхав до України та зібрав навколо себе однодумців і послідовників. Стратегічний план угруповання передбачав підготовку до силового захоплення держустанов, подолання опору Сил оборони у разі наближення російських військ. У випадку переходу регіону під контроль РФ, учасники формування мали увійти до складу окупаційних органів влади. Зокрема, підозрювана прагнула обійняти "посаду" прокурора Одеси та входила до розвідгрупи організації з позивним "АГРА".

Вилучена зброя. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуку за місцем її проживання вилучено дві одиниці вогнепальної зброї, зокрема нарізний карабін "ФОРТ 205" калібру 7,62×39 (на базі автомата АКМ) з чотирма магазинами. Частина учасників формування співпрацює зі слідством та надала показання, які викривають підозрювану.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повдіомили про підозру за ч. 2 ст. 28, та ч. 1 ст. 260 КК України (створення та не передбаченого законами України воєнізованого формування, за попередньою змовою групою осіб). Їй загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

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