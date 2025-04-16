Одессита будут судить за избиение своих маленьких детей - что грозит

Фигурант в отделении полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит систематически избивал своих маленьких детей, пока не сломал девочке ребра и не отправил ее в кому. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы, а дело уже направили в суд.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 27-летний житель Одессы, находясь наедине с дочерью 2,5 лет и двухлетним сыном, в течение нескольких месяцев бил их, когда они кричали и плакали. Таким образом отец "воспитывал" детей и заставлял замолчать. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, мальчик получил телесные повреждения различной степени тяжести: закрытый перелом бедренной кости, ссадины и синяки. А его сестренка — множественные синяки, закрытые переломы ребер, ушибы легких и головного мозга, что привело к коме.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 1 ст. 122 УКУ (телесные повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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