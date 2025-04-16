В Одесской мэрии объединяют департаменты. Отныне будет существовать департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Зал горсовета. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В горсовете решили объединить департамент архитектуры с департаментом земельных отношений. Благодаря этому одесситы смогут шведше получать ответы на запросы в мэрию и меньше будут сталкиваться с бюрократическими коллизиями.

Об этом шла речь на сессии Одесского горсовета.

Реклама

Читайте также:

Новый департамент

Объединение исполнительных органов мэрии поможет решить бюрократические несогласованности, из-за которых решение земельных вопросов для одесситов часто затягивались. Кроме того, оптимизирует структуру муниципалитета. Поэтому, согласно принятому решению, отныне в горсовете будет существовать Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

"Физические и юридические лица при получении информации как от архитектуры так и от земельного департамента долго ожидают ответа. Объединение поможет сократить эту процедуру почти на месяц",— сказала депутат горсовета Жанна Мандриченко.

Также в мэрии обещают создать более удобной градостроительную электронную документацию как для одесситов, так и для самих чиновников. Добавим, в настоящее время в горсовете существует 25 департаментов.

Напомним, недавно мы писали о том, чем были возмущены депутаты горсовета. А также о доходах первого вице-мэра Одессы.