Проверки одесских маршруток - каково состояние транспорта

Депутаты Одессы возмущены, что их не позвали проверять маршрутки
Члены транспортной комиссии возмутились из-за того, что не были приглашены на плановые проверки состояния маршруток в Одессе. Теперь депутаты настаивают на необходимости проверить технические базы перевозчиков и увидеть, как реально ремонтируется транспорт и в каком состоянии он выходит на маршрут.
Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.
Депутатов не пригласили на проверку маршруток
Они говорят, что 23 января транспортная комиссия горсовета обратилась в департамент транспорта с просьбой проверить состояние маршруток в Одессе. Причиной стало неудовлетворительное качество перевозок и жалобы пассажиров. Депутаты единогласно поддержали решение провести комплексную проверку транспорта.
Однако, как выяснилось на последнем заседании, членов комиссии не привлекали к проверкам. Департамент транспорта отчитывается, что проверки проводятся, но в основном — на остановках. Представители комиссии считают такой подход неэффективным и требуют обследования технических баз перевозчиков.
Техническое состояние и ремонт маршруток проверят
По мнению депутатов, именно на предприятиях можно увидеть истинное состояние транспорта — как он ремонтируется, обслуживается и готовится к выезду на линии. Они подчеркивают, что визуальный осмотр на остановках не позволяет полноценно оценить техническое состояние маршруток.
Представители департамента в ответ заявили, что действуют в рамках действующего законодательства и готовы пригласить депутатов на будущие проверки, если те изъявят желание. Однако депутаты настаивают: решение комиссии уже есть, поэтому ждать приглашения не нужно - нужно реальное сотрудничество, а не формальный подход.
Напомним, вскоре одесситы смогут отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение MISTO. Также в городе организуют платную парковку возле рынка "Книжка".
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