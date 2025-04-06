В додатку MISTO скоро з’явиться відстеження транспорту

Відстеження транспорту Одеси скоро з’явиться в додатку MISTO
Жителі Одеси зможуть відстежувати рух громадського транспорту через мобільний додаток MISTO. Функція стане доступною орієнтовно за 4–6 тижнів. Щодо електронного квитка — його впровадження поки що гальмується через очікування законодавчих змін.
Про це стало відомо під час засідання комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.
Відстежування транспорту в Одесі
Згідно з інформацією членів комісії, над розробкою проєкту працює департамент цифровізації міськради, а запуск очікується приблизно через місяць-півтора.
Це значно спростить пересування містом для пасажирів, які щодня користуються маршрутками та комунальним транспортом. Одесити зможуть бачити, де саме знаходиться потрібний їм транспорт, та планувати поїздки з урахуванням заторів або затримок.
Електронний квиток на проїзд
Щодо впровадження електронного квитка, наразі у міськраді чекають на завершення підготовки державного законопроєкту. Міністерство інфраструктури формує технічні вимоги до системи електронного квитка та готує базу для єдиного підходу по всій країні.
В Одесі хочуть узгодити свою систему із загальнодержавною, щоб уникнути дублювання та у майбутньому повноцінно інтегруватися.
Нагадаємо, у центрі Одеси упорядкують паркування машин на проспекті Українських Героїв, зокрема там може з'явитися платна стоянка. Також ми писали, що з літа окрім штрафу, одеситам доведеться платити 2000 гривень за евакуацію неправильно припаркованих автомобілів.
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