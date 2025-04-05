Нові стоянки в Одесі — де з'являться

Проспект Українських Героїв. Фото: скриншот з google/maps

Цього року в Одесі планується встановлення нових платних паркувальних майданчиків. Це частина програми, яка була затверджена ще минулого року. Також, у зв’язку з численними зверненнями одеситів, влада розгляне можливість упорядкування паркування на інших ділянках міста.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.

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Відомо, що в Одесі цього року планується облаштувати 24 нових платних паркувальних майданчики. Зокрема, нові місця для стоянки з’являться на вулицях Мала і Велика Арнаутська. Це частина програми, яка була ухвалена ще минулого року.

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Окрім цього, за інформацією членів комісії, одесити також активно звертаються з пропозиціями щодо необхідності введення платного паркування на інших вулицях, зокрема на проспекті Українських Героїв (колишній Олександрівський), де ситуація вже давно вимагає вирішення. Адже в цій частині міста дуже складно знайти вільне місце для авто, оскільки вулиця часто запаркована.

У відповідь на ці звернення в міськраді обіцяють розглянути можливість додавання нових паркувальних місць на зазначеній ділянці, а також вдосконалення паркувальної інфраструктури в центрі міста.

Нагадаємо, з літа окрім штрафу, одеситам доведеться платити 2000 гривень за евакуацію неправильно припаркованих автомобілів. Також ми писали, що в Одесі невідомі пошкодили автомобіль проукраїнської активістки та зоозахисниці Яни Тітаренко.