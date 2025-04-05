Новые стоянки в Одессе - где появятся

Проспект Украинских Героев. Фото: скриншот с google/maps

В этом году в Одессе планируется установка новых платных парковочных площадок. Это часть программы, которая была утверждена еще в прошлом году. Также, в связи с многочисленными обращениями одесситов, власти рассмотрят возможность упорядочения парковки на других участках города.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

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Известно, что в Одессе в этом году планируется обустроить 24 новые платные парковочные площадки. В частности, новые места для стоянки появятся на улицах Малая и Большая Арнаутская. Это часть программы, которая была принята еще в прошлом году.

Как решат ситуацию с парковкой возле "Книжки"

Кроме этого, по информации членов комиссии, одесситы также активно обращаются с предложениями о необходимости введения платной парковки на других улицах, в частности на проспекте Украинских Героев (бывший Александровский), где ситуация уже давно требует решения. Ведь в этой части города очень сложно найти свободное место для авто, поскольку улица часто запаркована.

В ответ на эти обращения в горсовете обещают рассмотреть возможность добавления новых парковочных мест на указанном участке, а также совершенствование парковочной инфраструктуры в центре города.

Напомним, с лета кроме штрафа, одесситам придется платить 2000 гривен за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Также мы писали, что в Одессе неизвестные повредили автомобиль проукраинской активистки и зоозащитницы Яны Титаренко.