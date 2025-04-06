В приложении MISTO скоро появится отслеживание транспорта

Трамваи на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители Одессы смогут отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение MISTO. Функция станет доступной ориентировочно через 4-6 недель. Что касается электронного билета — его внедрение пока тормозится из-за ожидания законодательных изменений.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

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Согласно информации членов комиссии, над разработкой проекта работает департамент цифровизации горсовета, а запуск ожидается примерно через месяц-полтора.

Это значительно упростит передвижение по городу для пассажиров, которые ежедневно пользуются маршрутками и коммунальным транспортом. Одесситы смогут видеть, где именно находится нужный им транспорт, и планировать поездки с учетом пробок или задержек.

Электронный билет на проезд

По внедрению электронного билета, сейчас в горсовете ждут завершения подготовки государственного законопроекта. Министерство инфраструктуры формирует технические требования к системе электронного билета и готовит базу для единого подхода по всей стране.

В Одессе хотят согласовать свою систему с общегосударственной, чтобы избежать дублирования и в будущем полноценно интегрироваться.

Напомним, в центре Одессы упорядочат парковку машин на проспекте Украинских Героев, в частности там может появиться платная стоянка. Также мы писали, что с лета кроме штрафа, одесситам придется платить 2000 гривен за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей.