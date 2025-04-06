Перевірки одеських маршруток — який стан транспорту

Маршрутний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Члени транспортної комісії обурились через те, що не були запрошені на планові перевірки стану маршруток в Одесі. Тепер депутати наполягають на необхідності перевірити технічні бази перевізників та побачити, як реально ремонтується транспорт і в якому стані він виходить на маршрут.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.

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Депутатів не запросили на перевірку маршруток

Вони кажуть, що 23 січня транспортна комісія міськради звернулася до департаменту транспорту з проханням перевірити стан маршруток в Одесі. Причиною стала незадовільна якість перевезень та скарги пасажирів. Депутати одноголосно підтримали рішення провести комплексну перевірку транспорту.

Проте, як з’ясувалося на останньому засіданні, членів комісії не залучали до перевірок. Департамент транспорту звітує, що перевірки проводяться, але здебільшого — на зупинках. Представники комісії вважають такий підхід неефективним і вимагають обстеження технічних баз перевізників.

Технічний стан та ремонт маршруток перевірять

На думку депутатів, саме на підприємствах можна побачити справжній стан транспорту — як він ремонтується, обслуговується та готується до виїзду на лінії. Вони підкреслюють, що візуальний огляд на зупинках не дозволяє повноцінно оцінити технічний стан маршруток.

Представники департаменту у відповідь заявили, що діють у межах чинного законодавства та готові запросити депутатів на майбутні перевірки, якщо ті виявлять бажання. Однак депутати наполягають: рішення комісії вже є, тож чекати запрошення не потрібно — потрібна реальна співпраця, а не формальний підхід.

Нагадаємо, невдовзі одесити зможуть відстежувати рух громадського транспорту через мобільний додаток MISTO. Також у місті організують платне паркування біля ринку "Книжка".