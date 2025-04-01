Мотоциклистам и мопедистам Одессы теперь можно двигаться по полосе для маршруток

Дорога Одессы. Фото иллюстративное: Юрий Квач

Отныне водителям мотоциклов и мопедов в Одессе разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Но, не без определенных ограничений.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсети.

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Нововведения в законодательстве

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины внесены изменения в Правила дорожного движения. Отныне в пункте 2.16 четко указано, что водители мотоциклов могут двигаться по полосе для маршрутных такси. Такое же право получили и владельцы мопедов. Но только в том случае, если у транспортного средства нет бокового прицепа или мотоколяски.

С какой целью

Такой законодательной инициативой Департамент патрульной полиции преследует следующие цели:

Уменьшить пробки в крупных городах, ведь двухколесный транспорт сможет свободно передвигаться по дорогам.

Повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения при движении в плотном трафике.

Гармонизировать законодательство Украины с практиками стран Европейского Союза, где подобное решение уже давно успешно действует во многих странах.

Напомним, недавно мы писали о подростках, которые украли мопед. А также о смертельном ДТП в Одессе.