Мотоциклистам и мопедистам Одессы теперь можно двигаться по полосе для маршруток

Мотоциклисты Одессы будут ездить по полосе городского транспорта
Отныне водителям мотоциклов и мопедов в Одессе разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Но, не без определенных ограничений.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсети.
Нововведения в законодательстве
На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины внесены изменения в Правила дорожного движения. Отныне в пункте 2.16 четко указано, что водители мотоциклов могут двигаться по полосе для маршрутных такси. Такое же право получили и владельцы мопедов. Но только в том случае, если у транспортного средства нет бокового прицепа или мотоколяски.
С какой целью
Такой законодательной инициативой Департамент патрульной полиции преследует следующие цели:
- Уменьшить пробки в крупных городах, ведь двухколесный транспорт сможет свободно передвигаться по дорогам.
- Повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения при движении в плотном трафике.
- Гармонизировать законодательство Украины с практиками стран Европейского Союза, где подобное решение уже давно успешно действует во многих странах.
Напомним, недавно мы писали о подростках, которые украли мопед. А также о смертельном ДТП в Одессе.
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