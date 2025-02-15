Подростки украли мопед — как наказали

Похищенный мопед. Фото: Нацполиция

В Одесской области двое несовершеннолетних украли мопед, который стоял во дворе владелицы. Правоохранители быстро разыскали транспортное средство и установили злоумышленников. Теперь ребятам грозит уголовная ответственность.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Подростки украли мопед

Разоблачили малолетних злоумышленников полицейские Подольского района. Как выяснили правоохранители, парни 14 и 15 лет, поздно вечером проникли на частную территорию, вытолкали мопед на дорогу и откатили его на окраину села. Владелица заметила исчезновение двухколесника с ее двора уже утром и обратилась в полицию.

Во время поисковых мероприятий мопед нашли в овраге, в нескольких километрах от места похищения. Злоумышленники временно спрятали его там. Позже они признались, что планировали разобрать мопед на запчасти и продать.

Какое наказание за кражу мопеда

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, отец заказал похищение сына, чтобы получить его криптокошелек. Также в Киеве задержали воров, которые обманывали людей и выдавали себя за иностранных бойцов.