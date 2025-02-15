Підлітки вкрали мопед — як покарали

Викрадений мопед. Фото: Нацполіція

На Одещині двоє неповнолітніх вкрали мопед, який стояв на подвір’ї власниці. Правоохоронці швидко розшукали транспортний засіб і встановили зловмисників. Тепер хлопцям загрожує кримінальна відповідальність.

Про це у суботу, 15 лютого, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Підлітки вкрали мопед

Викрили малолітніх зловмисників поліцейські Подільського району. Як з’ясували правоохоронці, хлопці 14 і 15 років, пізно увечері проникли на приватну територію, виштовхали мопед на дорогу й відкотили його на околицю села. Власниця помітила зникнення двоколісника з її подвір’я уже вранці і звернулася до поліції.

Під час пошукових заходів мопед знайшли в яру за кілька кілометрів від місця викрадення. Зловмисники тимчасово сховали його там. Пізніше вони призналися, що планували розібрати мопед на запчастини та продати.

Яке покарання за крадіжку мопеда

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, батько замовив викрадення сина, щоб отримати його криптогаманець. Також у Києві затримали крадіїв, які обманювали людей і видавали себе за іноземних бійців.