В Одессе мопедист насмерть сбил пару пенсионеров

Смертельное ДТП в Одессе — погибла пара пенсионеров
В Киевском районе погибли 68-летний мужчина и 76-летняя женщина. Их сбил мужчина на мопеде. Правоохранители ведут расследование.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 21 октября.
Что известно
По предварительным данным, пара пересекала проезжую часть в неположенном месте, когда попала под мопед. Оба пенсионера погибли от полученных травм.
Экспертиза показала, что водитель скутера был трезв.
Что говорят в полиции
По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Дмитрия Слюты, следователи приступили к возможному нарушению правил безопасности дорожного движения. Мопед изъяли на арестплощадку.
Правоохранители призывают пешеходов пересекать дорогу в установленных для этого местах, а в темное время суток пользоваться светоотражателями или фонариками. Водителей просят внимательно следить за дорогой и соблюдать такую скорость, чтобы суметь вовремя отреагировать на изменение обстановки.
Напомним, в Черкасской области пьяный водитель чуть не убил детей в ДТП. Также мы писали об аварии в Киеве, во время которой столкнулись сразу четыре автомобиля.
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