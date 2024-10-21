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Смертельное ДТП в Одессе — погибла пара пенсионеров

21 октября 2024 10:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе мопедист насмерть сбил пару пенсионеров
Место ДТП на улице Среднефонтанской. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Киевском районе погибли 68-летний мужчина и 76-летняя женщина. Их сбил мужчина на мопеде. Правоохранители ведут расследование.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 21 октября.

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Что известно

По предварительным данным, пара пересекала проезжую часть в неположенном месте, когда попала под мопед. Оба пенсионера погибли от полученных травм.

Экспертиза показала, что водитель скутера был трезв.

Что говорят в полиции

По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Дмитрия Слюты, следователи приступили к возможному нарушению правил безопасности дорожного движения. Мопед изъяли на арестплощадку.

Правоохранители призывают пешеходов пересекать дорогу в установленных для этого местах, а в темное время суток пользоваться светоотражателями или фонариками. Водителей просят внимательно следить за дорогой и соблюдать такую скорость, чтобы суметь вовремя отреагировать на изменение обстановки.

Напомним, в Черкасской области пьяный водитель чуть не убил детей в ДТП. Также мы писали об аварии в Киеве, во время которой столкнулись сразу четыре автомобиля.

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