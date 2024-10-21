В Одесі мопедист на смерть збив пару пенсіонерів

Місце ДТП на вулиці Середньофонтанській. Фото: поліція Одещини

У Київському районі загинули 68-річний чоловік та 76-річна жінка. Їх збив чоловік на мопеді. Правоохоронці ведуть розслідування.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 21 жовтня.

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Що відомо

За попередніми даними, пара перетинала проїжджу частину у невстановленому місці, коли потрапила під мопед. Обидва пенсіонери загинули від отриманих травм.

Експертиза показала, що водій скутера був тверезий.

Що говорять у поліції

За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Дмитра Слюти, слідчі розпочали провадження можливого порушення правил безпеки дорожнього руху. Мопед вилучили на арештмайданчик.

Правоохоронці закликають пішоходів перетинати дорогу у встановлених для цього місцях, а у темну пору доби користуватися світловідбивачами або ліхтариками. Водіїв просять уважно слідкувати за дорогою й дотримуватися такої швидкості, щоби зуміти вчасно відреагувати на зміну обстановки.

Нагадаємо, на Черкащині п'яний водій ледь не вбив дітей у ДТП. Також ми писали про аварію в Києві, під час якої зіштовхнулися одразу чотири автівки.