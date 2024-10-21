В Одесі мопедист на смерть збив пару пенсіонерів

Смертельна ДТП в Одесі — загинула пара пенсіонерів
У Київському районі загинули 68-річний чоловік та 76-річна жінка. Їх збив чоловік на мопеді. Правоохоронці ведуть розслідування.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 21 жовтня.
Що відомо
За попередніми даними, пара перетинала проїжджу частину у невстановленому місці, коли потрапила під мопед. Обидва пенсіонери загинули від отриманих травм.
Експертиза показала, що водій скутера був тверезий.
Що говорять у поліції
За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Дмитра Слюти, слідчі розпочали провадження можливого порушення правил безпеки дорожнього руху. Мопед вилучили на арештмайданчик.
Правоохоронці закликають пішоходів перетинати дорогу у встановлених для цього місцях, а у темну пору доби користуватися світловідбивачами або ліхтариками. Водіїв просять уважно слідкувати за дорогою й дотримуватися такої швидкості, щоби зуміти вчасно відреагувати на зміну обстановки.
Нагадаємо, на Черкащині п'яний водій ледь не вбив дітей у ДТП. Також ми писали про аварію в Києві, під час якої зіштовхнулися одразу чотири автівки.
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