Мотоциклістам та мопедистам Одеси тепер можна рухатися смугою для маршруток

Мотоциклісти Одеси їздитимуть смугою міського транспорту
Відтепер водіям мотоциклів і мопедів в Одесі дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту. Але, не без певних обмежень.
Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в соцмережі.
Нововведення в законодавстві
На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України внесено зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів можуть рухатися смугою для маршрутних таксі. Таке саме право отримали й власники мопедів. Але тільки у тому випадку, якщо у транспортного засобу немає бокового причепу чи мотоколяски.
З якою метою
Такою законодавчою ініціативою Департамент патрульної поліції має на меті:
- Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.
- Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.
- Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про підлітків, які вкрали мопед. А також про смертельне ДТП в Одесі.
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