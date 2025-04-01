Мотоциклістам та мопедистам Одеси тепер можна рухатися смугою для маршруток

Дороги Одеси. Фото ілюстративне: Юрій Квач

Відтепер водіям мотоциклів і мопедів в Одесі дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту. Але, не без певних обмежень.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в соцмережі.

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На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України внесено зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів можуть рухатися смугою для маршрутних таксі. Таке саме право отримали й власники мопедів. Але тільки у тому випадку, якщо у транспортного засобу немає бокового причепу чи мотоколяски.

З якою метою

Такою законодавчою ініціативою Департамент патрульної поліції має на меті:

Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.

Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підлітків, які вкрали мопед. А також про смертельне ДТП в Одесі.