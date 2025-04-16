В Одеській мерії створили департамент архітектури, містобудування та земельних відносин.

Зала міськради. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В міськраді вирішили об'єднати департамент архітектури із департаментом земельних відносин. Завдяки цьому одесити зможуть шведше отримувати відповіді на запити до мерії та менше будуть стикатися із бюрократичними колізіями.

Про це йшлося на сесії Одеської міськради.

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Об'єднання виконавчих органів мерії допоможе вирішити бюрократичні неузгодженості, через які вирішення земельних питань для одеситів часто затягувалися. Крім того, оптимізує структуру муніципалітету. Тому, згідно з прийнятим рішенням, відтепер в міськраді існуватиме Департамент архітектури, містобудування та земельних відносин.

"Фізичні та юридичні особи при отриманні інформації як від архітектури так і від земельного департаменту довго очікують на відповідь. Об'єднання допоможе скоротити цю процедуру майже на місяць", — сказала депутатка міськради Жанна Мандріченко.

Також у мерії обіцяють створити більш зручною містобудівну електронну документацію як для одеситів, так і для самих чиновників. Додамо, наразі в міськраді існує 25 департаментів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим були обурені депутати міськради. А також про доходи першого віцемера Одеси.