Мужчина пытался незаконно ввезти из Одесской области в Молдову 42,5 тысяч евро - что грозит

Сумка с деньгами. Фото: Молдавская таможня

Украинец пытался незаконно провезти из Одесской области в Молдову 42 тысячи 500 евро. Однако пограничники соседней страны поймали его с поличным, за что путешественнику могут запретить въезд на 5 лет.

Об этом сообщает таможня Молдови.

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Подробности дела

62-летний гражданин Украины ехал рейсовым автобусом из Одессы в Кишинев. Однако на КПП "Паланка" мужчина попал под тщательную проверку пограничников. В результате детального осмотра багажа в личной сумке пассажира были обнаружены не заявленные на таможне валютные средства в сумме 42,5 тыс. евро.

"Сотрудники таможенного поста "Паланка" задокументировали попытку незаконного ввоза валюты в страну после проведения специализированных проверок в рейсовом автобусе, который курсировал по маршруту Одесса — Кишинев", — говорится в сообщении молдавских таможенников.

Изъятые деньги. Фото: Молдавская таможня

Какое наказание грозит

Мужчину не пропустили в Молдову и открыли на него административное производство. Ему грозит запрет на въезд в эту страну сроком до 5 лет.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который хотел взорвать дом. А также о том, что нельзя ввозить в Молдову.