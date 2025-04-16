Чоловік намагався незаконно ввезти з Одещини у Молдову 42,5 тисяч євро - що загрожує

З Одещини у Молдову з прихованою валютою — затримано українця
Українець намагався незаконно провезти з Одещини у Молдову 42 тисячі 500 євро. Однак прикордонники сусідньої країни піймали його на гарячому, за що мандрівнику можуть заборонити в'їзд на 5 років.
Про це повідомляє Молдовська митниця.
Подробиці справи
62-річний громадянин України їхав рейсовим автобусом з Одеси до Кишинів. Проте на КПП "Паланка" чоловік потрапив під ретельну перевірку прикордонників. У результаті детального огляду багажу в особистій сумці пасажира було виявлено не заявлені на митницы валютні кошти в сумі 42,5 тис. євро.
"Співробітники митного поста "Паланка" задокументували спробу незаконного ввезення валюти в країну після проведення спеціалізованих перевірок у рейсовому автобусі, що курсував за маршрутом Одеса — Кишинів", — йдеться у повідомленні молдовських митників.
Яке покарання загрожує
Чоловіка не пропустили до Молдови та відкрили на нього адміністративне провадження. Йому загрожує заборона на в'їзд в цю країну cтроком до 5 років.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів підірвати будинок. А також про те, що не можна ввозити в Молдову.
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