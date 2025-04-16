Одесита судитимуть за побиття своїх маленьких дітей - що загрожує

Фігурант у відділку поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит систематично побивав своїх маленьких дітей, доки не зламав дівчинці ребра та не відправив її у кому. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі, а справу вже скерували до суду.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 27-річний житель Одеси, перебуваючи наодинці з донькою 2,5 років та дворічним сином, протягом кількох місяців бив їх, коли вони кричали і плакали. У такий спосіб батько "виховував" дітей та змушував замовкнути. Згідно висновків судово-медичної експертизи, хлопчик отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості: закритий перелом стегнової кістки, садна та синці. А його сестра — множинні синці, закриті переломи ребер, забої легень та головного мозку, що призвело до коми.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ч. 1 ст. 122 ККУ (тілесні ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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