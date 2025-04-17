Зарезал односельчанина и сжег тело - житель Одесской области может получить пожизненное заключение

На месте преступления. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Подольского района Одесской области вместе с товарищем убил своего односельчанина, отрезал ему голову и сжег его тело. Полицейские сообщили ему о подозрении, фигуранту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, недалеко от одного из населенных пунктов Балтской территориальной громады было обнаружено изуродованное и обгоревшее тело человека. Полицейские установили, что убит 49-летний местный житель, который умер от ранения грудной клетки с повреждением сердца. Правоохранители выяснили, что накануне потерпевший вместе с двумя односельчанами 62 и 29 лет употреблял спиртные напитки у себя дома. Во время застолья мужчины поссорились и начали драться — гости против хозяина. Младший из них схватил владельца дома, а старший ударил его в грудь ножом, который носил при себе. Пострадавший погиб на месте.

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Чтобы скрыть следы преступления и затруднить идентификацию умершего, правонарушители вывезли тело в лесной массив, отрезали ему голову и подожгли. Младшего злоумышленника полицейские задержали дома. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Старший правонарушитель сразу после совершения преступления сбежал с места проживания и начал скрываться от следствия. Сейчас он объявлен в розыск.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство группой лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе можно было стать правоохранителем за 3 тысячи долларов. А также об агентах, которые готовились к захвату Одессы.