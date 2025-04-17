Зарізав односельця та спалив тіло - мешканець Одещини може отримати довічне ув'язнення

На місці злочину. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Подільського району Одещини разом з товаришем вбив свого односельця, відрізав йому голову та спалив його тіло. Поліцейські повідомили йому про підозру, фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, неподалік одного з населених пунктів Балтської територіальної громади було виявлено понівечене та обгоріле тіло людини. Поліцейські встановили, що вбито 49-річного місцевого жителя, який помер від поранення грудної клітки з ушкодженням серця. Правоохоронці з'ясували, що напередодні потерпілий разом із двома односельцями 62 та 29 років вживав спиртні напої в себе вдома. Під час застілля чоловіки посварились і почали битись — гості проти господаря. Молодший з них схопив власника оселі, а старший вдарив його у груди ножем, який носив при собі. Потерпілий загинув на місці.

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Аби приховати сліди злочину та ускладнити ідентифікацію померлого, правопорушники вивезли тіло в лісовий масив, відрізали йому голову і підпалили. Молодшого зловмисника поліцейські затримали вдома. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Старший правопорушник одразу після скоєння злочину втік з місця мешкання і почав переховуватися від слідства. Наразі він оголошений в розшук.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство групою осіб). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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