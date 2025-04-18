Атака на Миколаївщину, які наслідки - Віталій Кім про реактивний дрон

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву реактивним дроном, тип якого встановлюється. Внаслідок атаки в обласному центрі загорілися склади приватного підприємства з побутовими товарами.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та служба ДСНС.

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Наслідки атаки

Через значну кількість легкозаймистих предметів пожежа на підприємстві набула масштабів 700 кв.м. До гасіння залучались міські підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Загалом ліквідовували наслідки 50 рятувальників. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Пожежа на підприємстві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Реактивний БпЛА

Під ударами ворога опинилися Миколаївський та Вознесенський райони області. Постраждали Куцурубська та Очаківська громади. Окрім артилерії та FPV, цієї ночі РФ застосувала реактивний дрон невідомого типу.

"Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують", — написав Віталій Кім.

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС Миколаївщини

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