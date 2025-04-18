Бизнес в Николаеве в упадке - город будет привлекать иностранных инвесторов, Сенкевич и Дания

Дания поможет Николаеву восстанавливать бизнес
Датская организация Danish Industry, которая объединяет 2 тысячи предприятий, планирует сотрудничество с Николаевом. Для этого чиновники вместе с иностранными партнерами готовят изменения в соответствующий закон.
Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью журналистам издания Преступности.Нет.
Экономическая зона
Николаевские чиновники планируют привлечь западных партнеров к возрождению бизнеса в прифронтовом городе еще до конца войны. Сейчас вместе с представителями Дании разрабатывают изменения в Закон "О специальной экономической зоне "Николаев", которые позволят получать поддержку от иностранных инвесторов.
"Такой закон на самом деле есть сегодня. Он так и называется Закон "О специальной экономической зоне "Николаев". Но он без экономических инструментов, ведь во времена, когда была премьер-министр Юлия Тимошенко, две статьи оттуда убрали. Мы сейчас хотим подготовить не просто наши мысли, а подготовить запрос от наших датских партнеров, которые, рассчитываем, будут заходить к нам", — говорит городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич также добавил, что без изменений в этот закон шансов на развитие города нет.
Проекты USAID остановились
Сотрудничество с Данией сейчас необходимо для экономики Николаева, ведь все проекты, касающиеся USAID, остановились из-за остановки финансирования. В частности, это касается бизнес-кафе и других малых предприятий, которые ожидали закупки оборудования от этой организации.
"Мы до сих пор не можем посчитать количество проектов, которые остановились, потому что в некоторых финансирование шло не конкретно через USAID, а через некоторые организации, которые сотрудничали с ними. Все они прекратились", — говорит Александр Сенкевич.
Напомним, недавно мы писали о ночной атаке на Николаев. А также о рельсах для ежей, которые попросили вернуть.
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