Коли ветерани в Одесі зможуть отримувати безкоштовні послуги

"Хаб Ветеран" в Одесі. Фото: Шполяночка

Учасники бойових дій в Одесі зможуть отримувати послуги з психологічної підтримки та юридичні консультації. Усе це обіцяють зробити для ветеранів абсолютно безкоштовним.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у соцмережі.

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Як допоможуть ветеранам

Співпраця між Одесою та Миколаєвом дозволить об’єднати досвід та ресурси щоб наші захисники та їхні родини отримували ще більше якісної допомоги. Завдяки цьому учасники бойових дій в нашому місці зможуть отримати безкоштовні послуги наступного характеру:

психологічна підтримка

первинна юридична допомога

профпереорієнтація та консультації з відкриття власної справи

інформація про соцпрограми

спортзал і робота з фізичним реабілітологом

"У Миколаєві вже працює сучасний міський центр підтримки ветеранів — простір, де кожен може отримати безкоштовні послуги", — пише міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати військовим. А також про безкоштовні послуги для учасників бйоових дій.