Коли ветерани в Одесі зможуть отримувати безкоштовні послуги

Підтримка ветеранів — Одеса та Миколаїв поєднують свої зусилля
Учасники бойових дій в Одесі зможуть отримувати послуги з психологічної підтримки та юридичні консультації. Усе це обіцяють зробити для ветеранів абсолютно безкоштовним.
Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у соцмережі.
Як допоможуть ветеранам
Співпраця між Одесою та Миколаєвом дозволить об’єднати досвід та ресурси щоб наші захисники та їхні родини отримували ще більше якісної допомоги. Завдяки цьому учасники бойових дій в нашому місці зможуть отримати безкоштовні послуги наступного характеру:
- психологічна підтримка
- первинна юридична допомога
- профпереорієнтація та консультації з відкриття власної справи
- інформація про соцпрограми
- спортзал і робота з фізичним реабілітологом
"У Миколаєві вже працює сучасний міський центр підтримки ветеранів — простір, де кожен може отримати безкоштовні послуги", — пише міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати військовим. А також про безкоштовні послуги для учасників бйоових дій.
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