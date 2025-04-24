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Підтримка ветеранів — Одеса та Миколаїв поєднують свої зусилля

24 квітня 2025 18:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Коли ветерани в Одесі зможуть отримувати безкоштовні послуги
"Хаб Ветеран" в Одесі. Фото: Шполяночка
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Учасники бойових дій в Одесі зможуть отримувати послуги з психологічної підтримки та юридичні консультації. Усе це обіцяють зробити для ветеранів абсолютно безкоштовним.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у соцмережі.

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Співпраця між Одесою та Миколаєвом дозволить об’єднати досвід та ресурси щоб наші захисники та їхні родини отримували ще більше якісної допомоги. Завдяки цьому учасники бойових дій в нашому місці зможуть отримати безкоштовні послуги наступного характеру:

  • психологічна підтримка
  • первинна юридична допомога
  • профпереорієнтація та консультації з відкриття власної справи
  • інформація про соцпрограми
  • спортзал і робота з фізичним реабілітологом

"У Миколаєві вже працює сучасний міський центр підтримки ветеранів — простір, де кожен може отримати безкоштовні послуги", — пише міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати військовим. А також про безкоштовні послуги для учасників бйоових дій.

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