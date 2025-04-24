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Поддержка ветеранов — Одесса и Николаев объединяют свои усилия

24 апреля 2025 18:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Когда ветераны в Одессе смогут получать бесплатные услуги
"Хаб Ветеран" в Одессе. Фото: Шполяночка
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Участники боевых действий в Одессе смогут получать услуги психологической поддержки и юридические консультации. Все это обещают сделать для ветеранов абсолютно бесплатным.

Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич в соцсети.

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Сотрудничество между Одессой и Николаевом позволит объединить опыт и ресурсы чтобы наши защитники и их семьи получали еще больше качественной помощи. Благодаря этому участники боевых действий в нашем месте смогут получить бесплатные услуги следующего характера:

  • психологическая поддержка
  • первичная юридическая помощь
  • профпереориентация и консультации по открытию собственного дела
  • информация о соцпрограммах
  • спортзал и работа с физическим реабилитологом

"В Николаеве уже работает современный городской центр поддержки ветеранов — пространство, где каждый может получить бесплатные услуги", пишет городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, недавно мы писали о выплатах военным. А также о бесплатных услугах для участников боевых действий.

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