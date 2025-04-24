Когда ветераны в Одессе смогут получать бесплатные услуги

"Хаб Ветеран" в Одессе. Фото: Шполяночка

Участники боевых действий в Одессе смогут получать услуги психологической поддержки и юридические консультации. Все это обещают сделать для ветеранов абсолютно бесплатным.

Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич в соцсети.

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Как помогут ветеранам

Сотрудничество между Одессой и Николаевом позволит объединить опыт и ресурсы чтобы наши защитники и их семьи получали еще больше качественной помощи. Благодаря этому участники боевых действий в нашем месте смогут получить бесплатные услуги следующего характера:

психологическая поддержка

первичная юридическая помощь

профпереориентация и консультации по открытию собственного дела

информация о соцпрограммах

спортзал и работа с физическим реабилитологом

"В Николаеве уже работает современный городской центр поддержки ветеранов — пространство, где каждый может получить бесплатные услуги", — пишет городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, недавно мы писали о выплатах военным. А также о бесплатных услугах для участников боевых действий.