Когда ветераны в Одессе смогут получать бесплатные услуги

Поддержка ветеранов — Одесса и Николаев объединяют свои усилия
Участники боевых действий в Одессе смогут получать услуги психологической поддержки и юридические консультации. Все это обещают сделать для ветеранов абсолютно бесплатным.
Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич в соцсети.
Как помогут ветеранам
Сотрудничество между Одессой и Николаевом позволит объединить опыт и ресурсы чтобы наши защитники и их семьи получали еще больше качественной помощи. Благодаря этому участники боевых действий в нашем месте смогут получить бесплатные услуги следующего характера:
- психологическая поддержка
- первичная юридическая помощь
- профпереориентация и консультации по открытию собственного дела
- информация о соцпрограммах
- спортзал и работа с физическим реабилитологом
"В Николаеве уже работает современный городской центр поддержки ветеранов — пространство, где каждый может получить бесплатные услуги", — пишет городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Напомним, недавно мы писали о выплатах военным. А также о бесплатных услугах для участников боевых действий.
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