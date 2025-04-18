На что Николаев потратит 680 миллионов остатка бюджетных средств - Сенкевич

Разрушения в Николаеве. Фото иллюстративное: ГСЧС Николаевской области

Несмотря на постоянные обстрелы, Николаев не может потратить остаток бюджетных средств прошлого года на восстановление города. Поэтому власти решили направить деньги на другие отрасли, в том числе и на обороноспособность.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью журналистам издания Преступности.Нет.

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Николаев в 2024 году не освоил 680 миллионов гривен. Для того, чтобы потратить этот остаток на восстановление после обстрелов, необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс. Поэтому эти средства решили направить на другие нужды. В частности, на кредиты для предприятий, образование, медицину и обороноспособность.

"На самом деле сумма 680 миллионов гривен — это очень маленькая сумма. Кажется, мы имеем дополнительно 25 миллионов гривен на поддержку военнослужащих. 50 миллионов гривен на программу поддержки обороноспособности. Часть денег направим на наши коммунальные предприятия: для кредитов "электротранса" и "облтеплоэнерго". Это большие суммы. Часть денег — всем главным распорядителям: немного на образование, немного на медицину",— рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, недавно мы писали о том, что Дания поможет Николаеву с восстановлением бизнеса. А также о рельсах для ежей, которые попросили вернуть.