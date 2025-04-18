На що Миколаїв витратить 680 мільйонів залишку бюджетних коштів - Сенкевич

Руйнування в Миколаєві. Фото ілюстративне: ДСНС Миколаївщини

Попри постійні обстріли, Миколаїв не може витратити залишок бюджетних коштів минулого року на відновлення міста. Тому влада вирішила спрямувати гроші на інші галузі, зокрема й на обороноздатність.

Про це міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю журналістам видання Преступности.Нет.

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Куди підуть гроші

Миколаїв у 2024 році не освоїв 680 мільйонів гривень. Для того, щоб витратити цей залишок на відновлення після обстрілів, необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу. Тому ці кошти вирішили спрямувати на інші потреби. Зокрема, на кредити для підприємств, освіту, медицину та обороноздатність.

"Насправді сума 680 мільйонів гривень — це дуже маленька сума. Здається, ми маємо додатково 25 мільйонів гривень на підтримку військовослужбовців. 50 мільйонів гривень на програму підтримки обороноздатності. Частину грошей спрямуємо на наші комунальні підприємства: для кредитів "Електротрансу" і "Облтеплоенерго". Це великі суми. Частину грошей — всім головним розпорядникам: трохи на освіту, трохи на медицину", — розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Данія допоможе Миколаєву із відновлюванням бізнесу. А також про рейки для їжаків, які попросили повернути.