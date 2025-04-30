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Поряд з Одещиною унікальний літак-розвідник — які цілі

30 квітня 2025 14:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Біля Одещини та Румунії помітили літак-розвідник, який слідкує за бойовими діями на півдні України
SAAB 340B. Фото ілюстративне: cla.aero
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Над Чорним морем біля південних кордонів Одещини сьогодні помітили канадський літак-розвідник SAAB 340B. Борт цього типу у повітряному просторі нашого регіону спостерігається вперше.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Літак біля Одещини

У повітряному просторі біля берегів Румунії та Одещини баражує літак радіоелектронної розвідки SAAB 340B. Він належить компанії CAE Aviation (Канада) та вилетів з авіабази Отопені біля Бухаресту. Наразі борт проводить розвідку ситуації на фронтах України, території півострова Крим та акваторії Чорного моря.

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Літак на радарі. Фото: скриншот

Що відомо про SAAB 340B

Літаки SAAB 340B оснащено радаром Erieye PS-890, здатним виявляти повітряні цілі на відстані до 300 кілометрів. Вони можуть одночасно супроводжувати до кількох сотень об'єктів і передавати дані в реальному часі командним центрам або бойовим бортам. Завдяки сучасним засобам зв’язку, Saab 340 може працювати як "повітряний командний пункт", координуючи дії різних підрозділів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ скидає вибухові пристрої морським коридором. А також про загрозу для Одещини з моря.

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