Возле Одесской области и Румынии заметили самолет-разведчик, который следит за боевыми действиями на юге Украины

SAAB 340B. Фото иллюстративное: cla.aero

Над Черным морем у южных границ Одесской области сегодня заметили канадский самолет-разведчик SAAB 340B. Борт этого типа в воздушном пространстве нашего региона наблюдается впервые.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Реклама

Читайте также:

Самолет возле Одесской области

В воздушном пространстве у берегов Румынии и Одесской области барражирует самолет радиоэлектронной разведки SAAB 340B. Он принадлежит компании CAE Aviation (Канада) и вылетел с авиабазы Отопени возле Бухареста. Сейчас борт проводит разведку ситуации на фронтах Украины, территории полуострова Крым и акватории Черного моря.

Самолет на радаре. Фото: скриншот

Что известно о SAAB 340B

Самолеты SAAB 340B оснащены радаром Erieye PS-890, способным обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 300 километров. Они могут одновременно сопровождать до нескольких сотен объектов и передавать данные в реальном времени командным центрам или боевым бортам. Благодаря современным средствам связи, Saab 340 может работать как "воздушный командный пункт", координируя действия различных подразделений.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ сбрасывает взрывные устройства по морскому коридору. А также об угрозе для Одесской области с моря.