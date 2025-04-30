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Рядом с Одесчиной уникальный самолет-разведчик — какие цели

30 апреля 2025 14:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Возле Одесской области и Румынии заметили самолет-разведчик, который следит за боевыми действиями на юге Украины
SAAB 340B. Фото иллюстративное: cla.aero
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Над Черным морем у южных границ Одесской области сегодня заметили канадский самолет-разведчик SAAB 340B. Борт этого типа в воздушном пространстве нашего региона наблюдается впервые.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Самолет возле Одесской области

В воздушном пространстве у берегов Румынии и Одесской области барражирует самолет радиоэлектронной разведки SAAB 340B. Он принадлежит компании CAE Aviation (Канада) и вылетел с авиабазы Отопени возле Бухареста. Сейчас борт проводит разведку ситуации на фронтах Украины, территории полуострова Крым и акватории Черного моря.

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Самолет на радаре. Фото: скриншот

Что известно о SAAB 340B

Самолеты SAAB 340B оснащены радаром Erieye PS-890, способным обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 300 километров. Они могут одновременно сопровождать до нескольких сотен объектов и передавать данные в реальном времени командным центрам или боевым бортам. Благодаря современным средствам связи, Saab 340 может работать как "воздушный командный пункт", координируя действия различных подразделений.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ сбрасывает взрывные устройства по морскому коридору. А также об угрозе для Одесской области с моря.

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