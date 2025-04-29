Військового ЗСУ з Одещини, який вирішив придбати солі, судили за наркотики

Військові у формі. Фото ілюстартивне: Генерального штабу ЗСУ

Військовий прогулювався із наркотичною речовиною PVP, коли його зупинили співробітники нацполіції на одній з вулиць Чорноморську. Правоохоронці виявили в нього психотропи та відкрили кримінальну справу.

Про це Новини.LIVE з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий матрос був зупинений поліцейськими у Чорноморську на вулиці Віталія Шума піздно ввечері. Правоохоронці провели догляд чоловіка та виявили в нього 1, 082 г психотропу PVP у згортку з фольги та металеву трубку для паління. Через це на службовця відкрили кримінальне провадження, а на суді він зізнався у зберіганні забороненої речовини без мети збуту.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів). Однак суд врахував те, що він двічі отримував травми під час виконання бойових завдань із захисту України, що пом’якшило його покарання. Службовець має сплатити 34 тисячі гривень. Крім того, з нього стягнуть процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 7 163,10 грн, а вилучену психотропну речовину разом із трубкою — знищать.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав телефон та втік. А також про чоловіка, який не прийшов в ТЦК на визначену дату.