Военного ВСУ из Одесской области, который решил приобрести соли, судили за наркотики

Военные в форме. Фото иллюстартивное: Генерального штаба ВСУ

Военный прогуливался с наркотическим веществом PVP, когда его остановили сотрудники нацполиции на одной из улиц Черноморска. Правоохранители обнаружили у него психотропы и открыли уголовное дело.

Об этом Новини.LIVE из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный матрос был остановлен полицейскими в Черноморске на улице Виталия Шума поздно вечером. Правоохранители провели досмотр мужчины и обнаружили у него 1, 082 г психотропа PVP в свертке из фольги и металлическую трубку для курения. Поэтому на служащего открыли уголовное производство, а на суде он признался в хранении запрещенного вещества без цели сбыта.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Однако суд учел то, что он дважды получал травмы во время выполнения боевых задач по защите Украины, что смягчило его наказание. Служащий должен заплатить 34 тысячи гривен. Кроме того, с него взыщут процессуальные расходы на привлечение эксперта в сумме 7 163,10 грн, а изъятое психотропное вещество вместе с трубкой — уничтожат.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл телефон и сбежал. А также о мужчине, который не пришел в ТЦК на определенную дату.