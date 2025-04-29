Жителька Одещини організувала замовне вбивство брата, аби отримати спадщину

Затримання підозрюваної. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканка Авангардівської ОТГ Одещини не поділила спадщину зі своїм братом, тому вирішила організувати його замовне вбивство. Однак ініціативу перехопили правоохоронці, які інсценували злочин та притягнули жінку до відповідальності.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювана, маючи тривалий конфлікт із братом через розподіл спадщини, вирішила позбавити його життя. Жінка підшукала "кілерів" та пообіцяла за вбивство родича 20 тис. грн винагороди. Вона передала виконавцям зібрану про "жертву" інформацію та вказала, що спосіб вчинення злочину її не цікавить — важливий лише результат. Проте її спільники звернулися до поліцейських, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Для захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці інсценували його вбивство, а замовниця отримала як доказ фото з закривавленою жертвою. Фігурантку затримали під час передачі обумовленої суми грошей. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як інсценували вбивство. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (організація замовного вбивства). Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який запропонував гроші прикордоннику, аби виїхати. А також про чоловіка, який на Великдень з ножем та вилкою напав на товариша.