Жительница Одесской области организовала заказное убийство брата, чтобы получить наследство

Задержание подозреваемой. Фото: Одесская областная прокуратура

Жительница Авангардовской ОТГ Одесской области не поделила наследство со своим братом, поэтому решила организовать его заказное убийство. Однако инициативу перехватили правоохранители, которые инсценировали преступление и привлекли женщину к ответственности.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемая, имея длительный конфликт с братом из-за раздела наследства, решила лишить его жизни. Женщина подыскала "киллеров" и пообещала за убийство родственника 20 тыс. грн вознаграждения. Она передала исполнителям собранную о "жертве" информацию и указала, что способ совершения преступления ее не интересует — важен только результат. Однако ее подельники обратились к полицейским, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Для защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители инсценировали его убийство, а заказчица получила в качестве доказательства фото с окровавленной жертвой. Фигурантку задержали во время передачи оговоренной суммы денег. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как инсценировали убийство. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация заказного убийства). Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который предложил деньги пограничнику, чтобы уехать. А также о мужчине, который на Пасху с ножом и вилкой напал на товарища.