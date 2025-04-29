На Одещині військовий ТЦК вносил неправдиві дані про призовників за гроші

Виключав із реєстрів — на Одещині затримали працівника ТЦК
Співробітник Подільського РТЦК та СП за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації. Однак його викрило Державне бюро розслідувань та відкрило на нього кримінальну справу.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
За даними слідства, незаконною діяльністю посадовець РТЦК з Подільську почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював в реєстрі "Оберіг" дані щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїзжати за кордон. Правоохоронцям відомо про 12 чоловіків, які скористалися цією схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини $3 000.
Яке покарання загрожує
ДБР повідомило фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (Несанкціоновані дії з інформацією особою, яка має до неї доступ). Йому загрожує штраф до 68 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який намагався виїхати за підробленими документами. А також про мешканця Одещини, який запропорував хабар прикордоннику.
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