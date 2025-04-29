На Одещині військовий ТЦК вносил неправдиві дані про призовників за гроші

Підозрюваний на допиті. Фото: Державне бюро розслідувань

Співробітник Подільського РТЦК та СП за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації. Однак його викрило Державне бюро розслідувань та відкрило на нього кримінальну справу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, незаконною діяльністю посадовець РТЦК з Подільську почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював в реєстрі "Оберіг" дані щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїзжати за кордон. Правоохоронцям відомо про 12 чоловіків, які скористалися цією схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини $3 000.

Яке покарання загрожує

ДБР повідомило фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (Несанкціоновані дії з інформацією особою, яка має до неї доступ). Йому загрожує штраф до 68 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який намагався виїхати за підробленими документами. А також про мешканця Одещини, який запропорував хабар прикордоннику.