В Одесской области военный ТЦК вносил ложные данные о призывниках за деньги

Подозреваемый на допросе. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудник Подольского РТЦК и СП за деньги вносил неправдивые данные в электронный реестр призывников "Оберег" для желающих избежать мобилизации. Однако его разоблачило Государственное бюро расследований и открыло на него уголовное дело.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, незаконной деятельностью чиновник РТЦК из Подольска начал заниматься в конце 2024 года. Он менял в реестре "Оберег" данные о розыске и воинском учете того или иного лица. Это позволяло "клиентам" даже выезжать за границу. Правоохранителям известно о 12 мужчинах, которые воспользовались этой схемой, часть из них успела покинуть Украину. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека $3 000.

Какое наказание грозит

ГБР сообщило фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины (Несанкционированные действия с информацией лицом, которое имеет к ней доступ). Ему грозит штраф до 68 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который пытался выехать по поддельным документам. А также о жителе Одесской области, который предложил взятку пограничнику.