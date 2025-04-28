На Одещині чоловік спробував підкупити прикордонника, аби виїхати в Молдову

Затримання фігуранта. Фото: Державна рикордонна служба України

У Білгород-Дністровському районі затримали 51-річного громадянина України, який спробував підкупити прикордонника, аби виїхати у Молдову. На чоловіка відкрили справу, йому загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний за 3 300 тис. доларів США мав намір "домовитись" з військовослужбовцем у сприянні в переправленні його до Молдови, аби уникнути мобілізації. Чоловік перебував у розшуку в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів за порушення правил обліку. Але інспектор ДПСУ негайно повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди. Службовці задокументували факт незаконної оборудки під час безпосередньої передачі коштів.

Яке покарання загрожує

Фігуранту оголошено про підозру за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. гривень. Чоловіку загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про унікальну операцію прикордонників. А також про затори у бік КПП Одещини.