Нові правила перетину кордону Молдови для українців 2025

Прикордонниця перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: ДПСУ

Українським водіям слід ретельно перевірити документи перед поїздкою до Молдови. Країна змінила правила в’їзду автотранспорту, і тепер, щоб туди потрапити обов'язково потрібно мати сертифікат технічного огляду. Без нього на кордоні розвернуть назад.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Поїздка до Молдови тепер потребує більш ретельної підготовки. Згідно з новими правилами, які почали діяти наприкінці 2024 року, всі транспортні засоби, що в’їжджають на територію країни, повинні мати сертифікат технічного огляду. Це стосується як легкових автомобілів, так і вантажівок чи автобусів.

Що таке сертифікат техогляду

Сертифікат техогляду підтверджує, що автомобіль справний і відповідає екологічним та безпековим стандартам. У ньому зазначається, що авто не має серйозних пошкоджень, не перевищує допустимий рівень шкідливих викидів і придатне до експлуатації. Такий документ видають лише сертифіковані СТО після ретельної перевірки технічного стану транспортного засобу.

Без цього сертифіката прикордонники мають право відмовити у в’їзді до країни. Навіть якщо всі інші документи в порядку, відсутність техогляду означає розворот на українському кордоні.

Які документи потрібні для подорожі у Молдову

Окрім сертифіката, водіям слід мати повний пакет обов’язкових документів:

закордонний паспорт

водійське посвідчення відповідної категорії

технічний паспорт транспортного засобу

поліс міжнародного страхування — "Зелена карта"

документ про сплату дорожнього збору (vinieta)

Окремо варто звернути увагу на митні обмеження. До Молдови заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, токсичні речовини та предмети, що становлять культурну цінність, без спеціального дозволу. Також не можна провозити м’ясо, молочні продукти, насіння та саджанці — усе це можуть вилучити при перевірці.

Щоб уникнути неприємних ситуацій, експерти радять заздалегідь перевірити наявність усіх документів і стан свого автомобіля. Особливо це стосується подорожей під час свят або літнього сезону, коли кількість туристів зростає.

Нагадаємо, ми писали, що за проживання без реєстрації передбачено адміністративну відповідальність. Також повідомляли, що в Україні зростає потреба в юридичному підтвердженні фактичного місця проживання, що зумовлено не лише доступом до соціальних послуг, але й вирішенням питань спадщини, шлюбу, громадянства.